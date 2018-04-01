В Германии создали робота-паука, умеющего трансформироваться в колесо: видео

Уникального робота-паука, способного передвигаться по любой поверхности, создала немецкая компания Festo.

Робот-паук, получивший название BionicWheelBot, способен при помощи своих восьми ног передвигаться по любой поверхности. Но если робот ступит на ровную и гладкую поверхность, он может трансформироваться в колесо и покатиться по этой поверхности с достаточно большой скоростью.

Прототипом робота BionicWheelBot является паук вида Cebrennus rechenbergi, который способен перемещаться, как колесо, избегая хищника или другой опасности. С функциональной точки зрения способность трансформироваться в колесо позволяет роботу BionicWheelBot передвигаться по поверхностям разного характера с максимально возможной эффективностью в каждом случае.

Роботу BionicWheelBot, как и другим роботам компании Festo, суждено остаться в виде единственного экземпляра, который будет демонстрироваться на выставке в головном офисе этой компании. Тем не менее, ничего не мешает другим специалистам в области робототехники воспользоваться данной идеей и спроектировать собственных роботов-трансформеров, способных превращаться в колесо и перекатываться по ровной поверхности, доставляя товары, корреспонденцию или преследуя людей как в рассказе Артура Порджеса "Погоня" или известном романе Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии робота научили приносить пиво из холодильника.