Ученые рассказали, какое удовлетворение от секса получают полигамные люди

Около 4–5% жителей США имеют более одного постоянного партнера для занятий сексом.

Соответствующее сообщение опубликовали американское специализированное издание Journal of Social and Personal Relationships со ссылкой на исследования ученых. По их данным, полигамные люди гораздо чаще и насыщеннее испытывают сексуальное удовлетворение, чем моногамные

Всего были опрошены 617 полигамов и 1507 моногамов. Среди всего прочего им задавали вопросы о периодичности половых актов и удовлетворенности.

Оказалось, что полигамные респонденты имеют гораздо более высокие показатели сексуального удовлетворения. 84% из них рассказали, что регулярно испытывают оргазм. В то время как среди моногамных данный показатель был 72%.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда людей чаще всего тянет на секс.