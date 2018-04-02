Перегрев и сбои. Новый вирус атакует смартфоны на Android

Обнаружен новый вирус HiddenMiner, который использует мощности смартфонов на Android для добычи криптовалюты Monero.

Программа способна вывести гаджет из строя чрезмерной нагрузкой на процессор, пишет "Новое время".

По словам инженеров антивирусной компании Trend Micro, в коде программы HiddenMiner отсутствует переключатель, контроллер или оптимизатор. Таким образом майнер будет постоянно добывать Monero до тех пор, пока ресурсы устройства не будут полностью исчерпаны.

HiddenMiner маскируется под приложение для обновления Google Play и заставляет пользователей активировать его в качестве администратора устройства. После предоставления разрешения HiddenMiner начнет добывать Monero в фоновом режиме. При попытке изменить полномочия приложения, оно может блокировать смартфон.

Первыми признаками наличия HiddenMiner в телефоне называют перегрев гаджета и различные сбои в работе.

"Мы также углубились в HiddenMiner, обнаружили пулы и кошельки Monero, связанные с вредоносным ПО и узнали, что один из его операторов снял с одного из кошельков 26 XMR (или 5 360 долларов по состоянию на 26 марта 2018 года). Это указывает на довольно активную кампанию по использованию зараженных устройств", — заявили представители Trend Micro.

HiddenMiner распространяется через сторонние магазины приложений. Больше всего пострадавших от него пользователей проживают в Китае и Индии. Специалисты Trend Micro отмечают, что избавиться от майнера можно, перезагрузившись в безопасном режиме и удалив учетную запись администратора и само приложение.

Напомним, ранее сообщалось, что злоумышленники запустили в YouTube опасный вирус, который способен украсть файлы и предоставить доступ к учетным записям пользователей.