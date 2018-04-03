Ученые внутри больных раком легких нашли пищеварительную систему

Группа ученых из Университета Дьюка в США под руководством Пурушотхама Рао Тата обнаружила в злокачественной опухоли легких недоразвитый желудок, двенадцатиперстную кишку и тонкий кишечник.

Немелкоклеточный рак легких является самой распространенной разновидностью злокачественных опухолей легких, и более тысячи таких случаев проанализировали исследователи, сообщает издание Science Alert.

Ученые определили, что гены NKX2-1 кодируют транскрипционные факторы — молекулы, активирующие ряд генов и участвующие в обеспечении или отмене пластичности злокачественных тканей. В результате опухоль становится пластичной, то есть может меняться под воздействием окружающей среды и становиться невосприимчивой к лекарственным препаратам.

Ученые провели исследования на мышах и выявили, что при снижении активности NKX2-1 перенаправляет развитие клеток опухоли легких на путь, не связанный с формированием легочной ткани.

В результате, внутри опухоли могут формироваться ткани, характерные для желудочно-кишечного тракта. Клетки легких начинают превращаться в клетки желудка и кишечника. Это происходит из-за того, что при развитии эмбриона легкие и пищеварительная система формируются из одних и тех же клеток-предшественниц.

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