SpaceX запустила ракету с космическим грузовиком, видео

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon, на котором находится груз для Международной космической станции (МКС).

На корабле находится около 2,6 тонн груза, в частности, продовольствие, предметы первой необходимости и оборудование, говорится на сайте компании.

По ее данным, Dragon должен стыковаться с МКС уже завтра — 4 апреля.

Запуск ракеты-носителя SpaceX осуществлялся по контракту Commercial Resupply Services с американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Грузовой корабль был запущен к МКС в рамках миссии CRS-14.

Напомним, 6 февраля во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy. Узнать больше о запуске можно здесь.