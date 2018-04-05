Ученые доказали, что на самом деле макароны помогают похудеть

Ученые успокоили желающих похудеть и одновременно любителей макарон: оказывается, макаронные изделия не относятся к продуктам, от которых набирают вес – даже наоборот.

Как показали результаты исследований, макароны помогают похудеть, так как имеют более низкий гликемический индекс, чем другие рафинированные углеводы.

Как пишет DailyMail, есть в течение недели съедать три порции макарон, то можно потерять около 500 г веса. Происходит это потому, что макароны быстро утоляют голод, надолго сохраняя чувство сытости.

Так что макароны можно смело вносить в диетический рацион. Причем есть их можно как утром, так и вечером.

Напомним, ученые научились замораживать в человеке голод. Буквально. В США нашли способ существенно снизить аппетит у желающих похудеть.

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