Медики рассказали, какой напиток крайне опасен для сердца

Ученые-медики после длительных исследований определили самый вредный напиток для должной работы сердца.

Данным напитком, как заявляют специалисты из Augusta University's Medical College of Georgia, является шоколадный милкшейк, сообщают журналисты на портале Eurekalert.

Во время эксперимента десять волонтеров употребляли такой напиток, состоящий из жирного молока, взбитых сливок и мороженого. Он содержал в себе 80 грамм жира и тысячу калорий. Через четыре часа медики тщательно обследовали их сосуды.

Ученые выяснили, что после употребления шоколадного милкшейка сосуды плохо расширялись, а эритроциты (красные кровяные тельца) изменили форму.

"Красные кровяные тельца сначала гладкие. Если человек употребляет жирную пищу, на этих клетках появляются своеобразные шипы", - заявила одна из участниц проекта, доктор Джулия Бриттейн.

По ее словам, у человека, имеющего проблемы с сердцем, употребление шоколадного милкшейка их серьезно обострит. Кроме того, регулярное употребление данного напитка полностью здоровым человеком будет иметь накопительный эффект и провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ранее ученые рассказали, чем именно опасны лимоны в составе напитков.