Украинцы разработали самый точный в мире настольный 3D сканер: видео

Украинская компания D3Ds Lab презентовала проект настольного 3D сканера, который является наиболее точным устройством в мире.

Разработчики, которые представили свой проект на Kickstarter, уверяют, что новая модель революционно отличается от аналогов, работающих на оптической системе.

Авторы заявляют, что их разработка сканирует модель частями. Особенность устройства – подвижная конструкция, благодаря которой можно максимально точно отразить объект - 0,05 мм в глубину, 0,01 мм по вертикали и 005 мм по горизонтали. Сканер оснащен 5-Мп камерой и оптикой с фокусным расстоянием 40 мм.

Новая модель 3D сканера, уверяют изобретатели, чрезвычайно проста в применении. Необходимо указать приблизительные размеры объекта, и устройство будет запущено в работу. В автоматическом режиме сканер может отобразить предметы размером 300х330 мм, а без использования движимой конструкции - объект размером 370х300х350 мм.

По словам разработчиков, в розничной продаже такая модель 3D сканера будет стоить 1500 долларов.

Напомним, запорожская компания "Инфоком ЛТД" разработала беспилотный Lanos, который способен передвигаться без участия водителя. Это первый в истории Украины беспилотник.