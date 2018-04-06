Ученые назвали сроки гибели Вселенной

Группа физиков из Гарвардского университета (США) выдвинули гипотезу − Вселенная может погибнуть через 10139 лет по причине дестабилизации бозона Хиггса.

Как сообщается в специализированном издании Science Alert, именно из-за этого есть вероятность взрыва, который сделает невозможным существование химических элементов.

К слову, бозон Хиггса (иначе еще называемый "частицей бога") является элементарной частицей, отвечающей за перенос слабого взаимодействия материи. Ее физики сумели обнаружить на Большом адронном коллайдере только в 2012 году. Сейчас с помощью бозона Хиггса объясняется механизм спонтанного нарушения электрослабой симметрии и перманентная стабильность вакуума.

Напомним, ранее ученые рассказали, как черные дыры формируют новые звезды.