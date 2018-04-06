Комаровский раскрыл, до какого возраста детям лучше не пользоваться гаджетами

Известный педиатр Евгений Комаровский сообщил, что Американская академия педиатрии рекомендовала полностью ограничить доступ к мультимедийным технологиям и устройствам детям в возрасте до 2 лет.

Для малышей от 3 до 6 лет "взаимодействие с виртуальной реальность должно быть ограничено максимум одним часом в день", написал врач на своей странице в Facebook.

"… между 6 и 12 годами жизни ребенок может уделять просмотру телепрограмм или играм на электронных устройствах не более двух часов в день", — отметил медик.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что низкий уровень вакцинации и отсутствие коллективного иммунитета от таких болезней, как дифтерия, является в Украине проблемой национальной безопасности.