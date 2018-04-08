Жизнь на Марсе: ученые показали любопытное видео

Голландские ученые опубликовали видео, на котором показано место, пригодное для жизни первых колонизаторов с Земли.

Местоположение колонии выбиралось с учетом того, что первопроходцам понадобиться марсианский лед и риголит — верхний сыпучий слой планетарного грунта. А вот зерновые и овощи придется выращивать в крытых теплицах, уточнили они.

Красным и оранжевым на видео отмечены области, оптимально подходящие для посадки, но крайне неблагоприятные для выращивания тепличных растений. Синим и темно-синим – регионы, идеальные для местного растениеводства. А цветом морской волны выделены компромиссные варианты.

"Некоторые идеальные места для строительства колонии уже использовались NASA как посадочные площадки", — отмечается в описании к видео.

Наиболее подходящими для жизни ученые сочли области, не отравленные тяжелыми металлами, с умеренным радиационным фоном и равнинным ландшафтом. Причем именно там в достаточно большом количестве можно найти калий, железо и кремний. При оценке почвы и марсианского ландшафта ученые опирались на данные NASA.

Напомним, Илон Маск хочет ускорить колонизацию Марса. В условиях угрозы Третьей мировой войны люди должны ускорить создание базы на Марсе.

При этом Маск уже анонсировал полеты первого "марсианского" корабля SpaceX.

Как сообщалось, в NASA испытали нового робота для изучения Марса. На видео видно, что машина не сможет передвигаться по красной планете после приземления. Это первый аппарат, который изучит глубинные слои марсианской почвы.