Ученые заявили о разгадке природы торнадо на Солнце

Ученые выяснили, что плазменные торнадо на поверхности Солнца оказались не похожи на земные вихри — они стоят на месте, а не вращаются.

Отследив направление движения плазмы в этих структурах, ученые пришли к выводу, что они больше похожи на протуберанцы или волокна, состоящие из относительно холодной плазмы, пишет N+1.

Отмечается, что торнадоподобные плазменные образования впервые наблюдались на Солнце еще в начале двадцатого века, новый всплеск интереса к ним начался несколько лет назад, когда космическая обсерватория SDO получила изображения этих структур с хорошим разрешением.

При этом на полученных видео и фотографиях были видны гигантские вращающиеся структуры, похожие на земные торнадо, которые висели над фотосферой.

Ранее предполагалось, что заряженные частицы в этих образованиях двигаются вдоль силовых линий магнитных по спирали и могут играть важную роль в нагреве вещества солнечной короны.

Чтобы понять природу таких плазменных структур группа астрономов во главе с Николасом Ламброссом проанализировала данные с трех космических аппаратов и наземных солнечных обсерваторий, полученные в июле 2014 года.

Ученые определили, что магнитное поле в солнечном торнадо направлено горизонтально, а не вертикально, как в эруптивных протуберанцах, при этом напряженность магнитного поля у основания структуры составляет около 30 Гауссов.

Благодаря эффекту Доплера удалось узнать скорость движения плазмы, которая составила около 65 километров в секунду, длина торнадоподобных образований при этом составляет около 80 тысяч километров.

Получается, что торнадо больше похожи на протуберанцы или волокна, состоящие из относительно холодной плазмы, а результаты наблюдений не могут быть интерпретированы как вращение плазмы внутри образования.

Видимое для земного наблюдателя "вращение", скорее всего, проекция на плоскость неба движения плазмы вдоль линий магнитного поля. Вопрос о природе этих плазменных структур остается открытым и результаты работы накладывают необходимые ограничения на будущие модели магнитных полей в таких образованиях и движении плазмы в них.

Напомним, ранее в NASA показали фото новой вспышки на Солнце.