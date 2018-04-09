В Китае придумали технологию управления погодой

9 апреля 2018, 06:32

Тестируется технология, которая может увеличивать количество осадков на Тибетском плато.

В Китае занялись погодным регулированием

Для решения водной проблемы в Китае занялись созданием масштабной системы погодного регулирования.

В стране тестируется технология, которая может увеличивать количество осадков на Тибетском плато на 10 миллиардов кубических метров в год, сообщило издание SCMP.

Отмечается, что гигантские ледники и огромные подземные запасы воды, найденные на тибетском плато, которое часто называют водной башней Азии, делают его источником большинства крупнейших рек континента — в том числе Желтой реки, Янцзы, Меконга, Салвина и Брахмапутры.

При этом реки, которые текут через Китай, Индию, Непал, Лаос, Мьянму и ряд других стран, являются жизненно важным для почти половины населения мира.

Несмотря на большой объем богатых водой воздушных потоков, которые проходят через плато каждый день, плато является одним из самых сухих мест на Земле. Большинство районов получают менее 10 см осадков в год. А область, которая ежегодно получает менее 25 см осадков в год, геологической службой США определяется как пустыня.

Сможет ли огромная система по получению дождевой воды помочь Китаю в решении его проблем?
По словам исследователей, планируется построить десятки тысяч специальных камер сгорания в Тибетских горах, чтобы вызывать дождь на площади около 1,6 миллионов квадратных километров, что "в три раза больше, чем территория Испании".

В камерах будут сжигать твердое топливо для создания йодистого серебра, которое является "реагентом для создания облаков с кристаллической структурой, подобный льду". Камеры будут расположены на крутых хребтах, обращенных в сторону юго-азиатского муссона. Ветра, отражаясь от гор, создадут восходящие потоки воздуха, которые захватят и перенесут частицы йодистого серебра к облакам, чтобы вызвать дождь.

За погодой и муссонами над Индийским океаном ежедневно будут наблюдать и в режиме реального времени передавать данные 30 метеорологических спутников. Также будут использованы методы облачного посева беспилотными летательными аппаратами, самолетами и артиллерией для максимально эффективной работы системы.

Один из исследователей, работающий над этой системой, рассказал: "На сегодняшний момент уже более 500 горелок находятся на горных склонах в Тибете, Синьцзяне и других районах для проведения экспериментов. Полученные нами данные выглядят очень многообещающе".

В публикации говорится, что хотя идея не новая, Китай является первой страной, которая пытается создать "такую масштабную систему погодного регулирования". Ученые разработали и построили камеры, используя новейшую военную технологию ракетных двигателей, позволяющую им безопасно и эффективно сжигать твердое топливо высокой плотности в среде с дефицитом кислорода на высоте более 5000 метров.

Напомним, ранее ученые предупредили о грозящей Земле аномалии климата.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
ученые Китай погода
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович: Тарифы должны соответствовать доходам украинцев, а пенсионеров надо избавить от их уплаты актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
10:19
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять