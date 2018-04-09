Ученые назвали ягоду, которая способна заменить антибиотик

Вкусная и полезная клюква обладает множеством лечебных свойств.

Как выяснили в результате исследований ученые из США, в этой уникальной ягоде присутствуют вещества, которые воздействуют на организм человека равноценно антибиотикам.

По словам медиков, в клюкве можно найти витамины группы В, С, К, и РР, а также железо, йод, калий, кальций, магний, марганец, медь, фосфор. Кроме этого в ней есть кверцитин, обеспечивающий надежную защиту против рака груди и антиоксидантные вещества.

Для проведения эксперимента добровольцы в США регулярно пили свежий клюквенный морс или сок, могли также употреблять свежие ягоды или перетертые с сахаром.

Перед началом эксперимента добровольцев осмотрел стоматолог. После систематического употребления клюквы осмотр у зубного доктора был повторен. Специалист подтвердил значительное улучшение состояния зубов и десен пациентов.

Ученые пришли к выводу, что клюква эффективно очищает зубы и ротовую полость от бактерий, которые обычно провоцируют развитие кариеса. Также ягода снижает уровень воспаления десен и воздействует на них, как заживляющее средство. Это позволило исследователям сделать вывод, что клюква может стать альтернативой антибиотику.

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