Илон Маск предупредил человечество о вечной диктатуре искусственного интеллекта

Известный бизнесмен-инноватор, основатель компаний Tesla и SpaceX, Илон Маск поделился своим негативным мнением об искусственном интеллекте.

В документальном фильме режиссера Криса Пейна коммерсант заявил о том, что человечеству "нельзя выпускать цифровой разум из-под контроля".

"Самое жуткое будущее из всех, что я могу представить, это то, где мы хотя бы демократизировали искусственный интеллект. Если какая-либо компания или малая группа людей смогут развить богоподобный суперинтеллект, они смогут захватить мир", — сказал Маск.

Предприниматель верит, что на должном уровне развития цифровой разум обязательно "не захочет подчиняться людям". А самая большая опасность в том, по мнению Маска, что искусственный интеллект никогда не умрет и станет "вечным диктатором".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Илон Маск хочет выпустить на орбиту тысячи спутников и создать сеть скороского интернета.