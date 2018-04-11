Стало известно, когда Украину накроют магнитные бури

В Украине со среды и до субботы — 11-14 апреля — ожидаются умеренные магнитные бури, позже они начнут отступать.

Магнитные бури 15 и 16 числа "сойдут до легких", пишет "Обозреватель" со ссылкой на данные Института геофизики.

"В Украине прогнозируется не самая благоприятная геомагнитная обстановка… до субботы (то есть 11, 12, 13 и 14 апреля) включительно ожидаются умеренные магнитные бури", — отметило издание.

Напомним, в конце января жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние, они совпали впервые за 150 лет. Яркие фото астрономических явлений из ряда городов можно посмотреть здесь.