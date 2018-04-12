"Вы больше микроб, чем человек": ученые сделали сенсационное заявление

Американские ученые заявили, что клетки человека составляют лишь 43% общего количества клеток тела. Остальные - микроскопические колонисты.

"Вы больше микроб, чем человек. Если посчитать все клетки, то человеческих среди них только 43%", - пояснил профессор из Калифорнийского университета в Сан-Диего Роб Найт, пишет BBC.

Иследователи отмечают, что независимо от того, насколько тщательно вы моетесь, практически все ваше тело покрыто микроскопическими существами, среди которых есть разнообразные бактерии, вирусы, грибки.

Однако наибольшая концентрация этого микроскопического жизни находится в темных глубинах наших кишок. Профессор-микробиолог из Калифорнийского технологического института Саркис Мазьманьян убежден, что человеком нас делает "комбинация нашей ДНК с ДНК нашего кишечного микроба".

Это заставляет задуматься о том, что значит быть человеком, и является предпосылкой инновационных методов лечения. Микробиом играет также немаловажную роль в пищеварении, иммунной системе, защищает от болезней и производит жизненно важные витамины.

"Мы находим способы, чтобы эти крошечные существа полностью трансформировали наше здоровье так, как мы никогда себе этого не представляли раньше", - рассказывает Роб Найт.

Это - новый способ мышления о микробном мире, ведь раньше усилия ученых были направлены на борьбу с ним.

Антибиотики и вакцины были оружием против оспы, микобактерии туберкулеза или стафилококка и спасли много людей. Но ученые убеждены, что эта борьба нанесла непоправимый вред и "хорошим бактериям".

Восстановление микробиом может привести к ремиссии при таких заболеваниях, как язвенный колит, воспаление кишечника и тому подобное.

Ранее ученые выявили смертельную опасность парацетамола.