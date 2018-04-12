Ученые в человеческом организме обнаружили "виновников" ожирения

В США группа ученых обнаружила в кишечнике людей, которые питались богатой жирами "западной" пищей, особые бактерии, способствующие всасыванию жира во время переваривания еды и ускоряют развитие ожирения.

Соответствующая информация содержится в статье, опубликованной в специализированном журнале Cell Host & Microbe.

"Эти бактерии оказались одним из ключевых звеньев в цепочке событий, приводящих к тому, что кишечник начинает эффективнее впитывать жиры. Мало кто изучал микрофлору тонкого кишечника, и нам первыми удалось показать, что эти бактерии управляют перевариванием и всасыванием жиров, и играют огромную роль в развитии ожирения и болезней сердца", — заявил один из руководителей проекта − Юджин Чанг (Университет Чикаго, США).

По его словам, исследователи долго время безуспешно пытались найти микробы связанных с всасыванием и расщеплением жиров − наблюдая за тем, как меняется видовой состав микрофлоры тонкого кишечника при переходе на "западную" диету.

В конце концов оказалось, что в этом были "виноваты" бактерии из семейства Clostridiaceae, выделяющие большое количество ферментов, расщеплявших жиры и ускорявших их всасывание в организм.

Как сказал Чанг, изучение этих бактерий поможет решить важнейший вопрос защиты организмов людей от развития ожирения.

Напомним, ранее ученые определили самый безопасный способ похудения.