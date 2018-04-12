Ученые рассказали, чем люди могут заменить занятия сексом

Объединенная группа неврологов и сексологов определила, какие занятия сравнимы по силе воздействия на мозг человека с занятием сексом.

В своих исследованиях ученые активнейшим образом использовали аппарат магнитно-резонансной томографии.

С его помощью они сравнили активность мозговых зон во время интимной близости и во время занятия другими делами. Было установлено, что у занимающихся сексом мужчин увеличивается активность в мозге тех участков, которые отвечают за эмоции и систему поощрения. Оказалось, что по степени воздействия на них с интимом сравнится только употребление алкоголя.

В свою очередь, изучение женщин во время занятий сексом показало, что наибольшую активность в их мозгах имеют участки, ответственные за восприятие боли, принятие решений и эмоции. Похожего на интим эффекта "прекрасный пол" может добиться во время прослушивания определенной музыки и занятий танцами.

Напомним, ранее ученые выяснили, как влияет на здоровье регулярный секс.