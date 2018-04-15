Ученые нашли новое объяснение загадки знаменитой улыбки Моны Лизы

Ученые из США рассказали, почему улыбка Моны Лизы со знаменитой картины Леонардо Да Винчи вызывает столько споров.

По словам исследователей университета в Сан-Диего, интерпретация объективно нейтрального выражения лица Моны Лизы — от доброжелательной улыбки до злой гримасы — зависит от того, что глаза смотрящего видели до этого.

Чтобы это понять, ученые поставили эксперимент на 40 добровольцах. Людям с выраженным доминантным глазом показывали два разных изображения: нейтральное и с ярко выраженными эмоциями пишет The Daily Mail.

В итоге удалось доказать, что люди интерпретируют нейтральные лица как счастливые, если второму глазу до этого было показано изображение с улыбающимся человеком, и наоборот.

Напомним, ранее сообщалось, что Мона Лиза со знаменитой картины Леонардо да Винчи могла быть больна сифилисом.