На Солнце заметили новые корональные дыры: чем это грозит Земле

На поверхности Солнца ученые зафиксировали появление трех корональных дыр, что может привести к геомагнитным возмущениям на Земле.

Корональные дыры на Солнце являются довольно распространенным явлением, особенно часто они появляются в период солнечного минимума — периода в 11-летнем цикле, когда активность звезды достигает своего минимума, сообщает Science Alert.

Они связаны с размыканием пучков магнитных линий, которые обычно являются замкнутыми. В результате плазма больше не удерживается в короне и становится частью солнечного ветра — потока ионизированных частиц. Если ветер направлен в сторону Земли, то могут возникнуть геомагнитные бури.

Представители Национального агентства океанических и атмосферных исследований оценили возможную магнитную бурю на нашей планете в один балл по индексу G. Это означает, что будут наблюдаться только небольшие колебания напряжения в энергосети и еле заметные помехи в спутниковых системах связи.

Напомним, ранее ученые заявили о разгадке природы торнадо на Солнце.