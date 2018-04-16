Найден принципиально новый метод лечения рака

Открытие исследователи из Шанхайского института керамики при Китайской академии наук позволит разработать новую технологию борьбы с раковыми клетками – на этот раз без повреждения здоровых.

Как пишет ТАСС, препараты, которые используются в обычной химиотерапии, убивают не только раковые клетки, но и здоровые. Это влечет за собой снижение иммунитета и другие побочные эффекты.

Шанхайские же ученые разработали терапию с использованием наночастиц: при введении в организм те нацеливаются лишь на раковые клетки, не причиняя вреда здоровым.

После введения в организм онкобольного неорганические и нетоксичныенаночастицы вызывают реакцию в кислой среде опухоли. Они потребляют большое количество молекул кислорода, блокируя таким образом поступление питательных веществ в раковые клетки. И последние в результате умирают без кислорода и питательных веществ извне.

"Лабораторные тесты на мышах показали, что размер опухоли уменьшается примерно на 85% после терапии", – сообщил ведущий научный сотрудник института Ши Цзяньлинь.

Он уточнил, что данный способ лечения пока находится на стадии лабораторных исследований. При этом уже доказано, что терапия эффективна и для предотвращения метастазов.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета штата Мичиган разрабатывают вирусоподобную частицу, известную как Qβ, которая способна победить рак в организме человека.

Напомним, ученые нашли в человеческом теле новый орган. По мнению исследователей, открытие поможет серьезно продвинуться в деле ранней диагностики тяжелых заболеваний вроде онкологии и "ликвидировать болезни в зародыше".