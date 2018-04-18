Ученые рассказали, как заниматься сексом дольше

Сексологи объяснили, в чем секрет идеального и продолжительного секса, при котором удовольствие получат оба партнера.

В первую очередь ученые рекомендовали отказаться от вредных привычек, ведь те способны ухудшать чувствительность во время интимных ласк. К тому же, из-за них сокращается продолжительность полового акта, пишет Пятый канал.

По их мнению, главным врагом интимной жизни является алкоголь, так как он не только заметно притупляет ощущения, но и снижает сексуальную активность партнеров.

Поэтому главные рекомендации сексологов – здоровый образ жизни и постоянные физические нагрузки. Ведь кашель, одышка и дряблое тело не слишком-то способствуют любовным утехам.

Насыщенная половая жизнь зависит и от правильного питания. Избавиться от стресса и улучшить кровообращение поможет баланс аминокислот и витаминов.

Еще одно необходимое условие качественного секса – здоровый сон. Без полноценного отдыха наш организм перестает вырабатываться такие важные гормоны, как тестостерон, серотонин и дофамин.

В целом, за здоровьем нужно следить еще и потому, что многие заболевания прямо или косвенно затрагивают половую функцию.

Ранее аналитики выяснили, чего больше всего мужчинам и женщинам не хватает в сексе. И "слабый", и "сильный" пол неутомимы в стремлении улучшить свою половую жизнь.

Напомним, ученые рассказали, чем люди могут заменить занятия сексом. Оказалось, что занятие "горизонтальной гимнастикой" вполне можно заменять - всего лишь с небольшим ущербом для организма.