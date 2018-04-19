Астрологи назвали знаки Зодиака, которые изменяют чаще всего

Астрологи уверены, что склонность человека к изменам зависит и от его знака Зодиака.

Гороскоп верности для мужчин показывает, какие знаки в большей степени подвержены легкомысленности в контексте семейных отношений, пишет Joinfo. Рейтинг самых непостоянных знаков возглавляют Водолеи, а самыми верными можно назвать Козерогов.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи ценят свободу больше всего на свете. Любые попытки как-то их ограничить моментально пресекаются – вплоть до полного разрыва отношений. Но верность – это тоже ограничение. Поэтому Водолеи своим постоянством явно не славятся.

СТРЕЛЕЦ

Представители этого знака Зодиака тоже ценят свободу и чувственные удовольствия. Для них каждое знакомство – это новое приключение, которое интересно лишь на начальном этапе. Но все заканчивается, после чего Стрелец идет дальше, не обращая внимания на чужие чувства.

СКОРПИОН

Считаются лучшими любовниками и их вполне устраивает эта роль. Так что мужья из них выходят не очень: стоит только завести речь о чем-то серьезном – они пафосно уходят, громко хлопнув дверью.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы крайне непостоянны. Этот знак Зодиака всегда будет искать что-то новое, как бы хороши не были отношения. В этом и заключается главная сила и слабость Близнецов.

РАК

Очень ценят семью, однако еще больше ценят личный комфорт. Так что, если в рамках этого комфорта им понадобится "сходить налево", то они обязательно так и сделают. Причем обеспечив самих себя кучей убедительных оправданий.

ЛЕВ

Львы изменять не склонны. Они выбирают долго, но выбрав, верят, что это лучший выбор в их жизни. А зачем искать кого-то еще, если и так нашел лучшее?

ОВЕН

Если Овен влюбился, то это надолго. Если, конечно, его интерес будут регулярно освежать и подогревать. Иначе – начнет скучать, нервничать, искать чего-то новенького. И даже находить. А уж бросать кого-то Овны умеют. С грандиозным скандалом, но им это даже нравится.

ВЕСЫ

Весы любят, чтобы все было хорошо, а вот врать не любят. Это и мешает им изменять. Они предпочтут сказать честно, если полюбят кого-то другого, нежели тайно встречаться и заводить интрижки.

ТЕЛЕЦ

Любовь к комфорту, осторожность, семейные ценности – все это надежно удерживает этот знак Зодиака от любых мыслей по поводу супружеской измены.Тоже долго присматриваются к своей избраннице. Но если женится, то уж навсегда.

ДЕВА

У большинства представителей этого знака есть реальные комплексы и фобии, связанные с физическими контактами. И это сводит риск случайных связей практически до нуля. При этом женятся Девы только на той, кто, по их меркам, максимально приближен к идеалу.

РЫБЫ

После свадьбы Рыбы себе на сторону ходить не позволяют, так как прекрасно понимают, какими измена чревата скандалами, а это им ни к чему.

КОЗЕРОГ

Козероги максимально прямы, надежны, скучны и предсказуемы. Они не изменяют в принципе. И не понимают, зачем это делают другие. Им и с одним-то человеком сложно доверительные отношения наладить, а про каких-то абстрактных "других людей" они и думать не хотят.

Ранее астролог назвал везунчиков и аутсайдеров апреля 2018 года. В апреле повезет Ракам, Козерогам, Весам и Овнам, считает астролог Влад Росс.