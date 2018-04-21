Ученые предупредили: Землю накрыла сильнейшая магнитная буря

В пятницу, 20 апреля, Земля подверглась воздействию сильнейшей с начала года магнитной бури.

Такой уровень ее мощности стал неожиданностью даже для них, сообщает life, ссылаясь на информацию лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук.

"Сегодняшняя буря пока является самым крупным событием данного года за прошедшие четыре месяца", — отметили сотрудники лаборатории.

По их словам, причиной являются не вспышки на Солнце, а изменение скорости солнечного света. Она почти в два раза выше, чем обычно.

Пока ученые не могут предсказать, как долго продлится магнитная буря. Однако они допускают, что событие уже достигло своего пика, и в скором времени пойдет на спад.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину накрывает магнитная буря.

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