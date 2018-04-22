В Мексиканском заливе ученые нашли загадочное морское существо: видео

Опубликовано видео необычного подводного жителя Мексиканского залива.

существо одновременно напоминает кальмара и наутилуса, сообщает National Geographic.

Тело существа окрашено в бордово-красный цвет, а щупальца были закручены в разные стороны. Рассмотреть существо со всех сторон удалось с помощью подводной лодки с дистанционным управлением.

"Моя первая реакция была: "Что это, черт возьми, такое?" Оно не было похоже ни на одного кальмара, которого я видел в своей жизни, пока мы не начали к нему приближаться и осматривать с разных сторон", — заявил зоолог Майк Веччионе.

По мнению команды Okeanos Explorer, которая работает под руководством Национального управления океанических и атмосферных исследований США, пока рано говорить о природе этого существа: оно может оказаться и новым видом, и кальмаром, который принял странную позу, поскольку его напугала подводная лодка и он пытался таким образом защититься от нее.

Напомним, ранее дайвер показал шокирующие кадры засилья полиэтилена и пластика в океане.

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