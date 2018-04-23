Ученые научились определять рак с помощью татуировки

Тату реагирует на выделение пигмента меланина.
Швейцарские ученые создали татуировку, которая на ранней стадии помогает определить рак.
Речь идет о синтетическом биологическом биомедицинском тату, которое реагирует на выделение пигмента меланина, пишет Sсience Translational Medicine. Таким образом организм реагирует на начало заболевания.
Исследователи уже протестировали данный метод на крысах и теперь занимаются его усовершенствованием.
Ранее сообщалось, что ученые из Университета штата Мичиган разрабатывают вирусоподобную частицу, известную как Qβ, которая способна победить рак в организме человека.
Напомним, ученые нашли в человеческом теле новый орган. По мнению исследователей, открытие поможет серьезно продвинуться в деле ранней диагностики тяжелых заболеваний вроде онкологии и "ликвидировать болезни в зародыше".
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