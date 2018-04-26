Норвежский фотограф заснял НЛО, улетающие с Земли. Фото

Один из профессиональных фотографов заявил, что ему удалось заснять несколько светящихся НЛО в Норвегии.

Снимки были сделаны в ночь с 13 на 14 апреля этого года. Заснять НЛО удалось на окраине небольшого населенного пункта Рыккин на юго-востоке страны.

По словам фотографа, цилиндрические объекты направлялись в космическое пространство, как раз покидая Землю. Он обнаружил несколько светящиеся НЛО длинной формы после анализа получившихся снимков, пишет портал Planet Today.

Уточняется, что фото были сделаны в ручном режиме на камеру Sony 6000. Когда автор фотографий проверил последовательность кадров, то на нескольких снимках обнаружил таинственные огни. При этом, когда фотограф поднял глаза в небо, то спутника, который был осуществлял движение по такой же траектории, не обнаружил.

Напомним, в Таиланде на трассу средь бела дня перед авто рухнуло "НЛО". Момент падения зафиксировал авторегистратор.

Ранее в США пилоты двух самолетов одновременно увидели НЛО. Опубликованы записи переговоров капитанов лайнеров и фото.