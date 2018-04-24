В селе под Киевом зафиксировали массовое отравление: подробности

В селе Софиевская Борщаговка, что на Киевщине, по состоянию на 24 апреля острую кишечную инфекцию средней тяжести "получили" 25 человек, в их 21 ребенок – в возрасте от пяти месяцев до девяти лет.

Такое сообщение опубликовали представители Главного управления Госпродпотребслужбы по региону. Согласно обнародованным ведомством данынм, у 22 человек лабораторным путем был подтвержден диагноз "Гастроэнтероколит ротавирусной этиологии".

На данный момент из инфекционного отделения ЦРБ Киево-Святошинского района были выписаны трое детей.

"Источник возбудителя инфекции и обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки, устанавливаются. Однако, вероятной причиной заболевания жителей микрорайона, которые для приготовления пищи используют преимущественно водопроводную воду, стали неоднократные перебои и отсутствие водоснабжения на территории жилых комплексов Софиевской Борщаговки в связи с прорывами на водопроводной сети", – заявили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Луганщине дети массово отравились после благотворительного мероприятия.