Гороскоп на май 2018: каким знакам Зодиака будет фартить, а кому придется несладко

Нас ждет весьма напряженная первая половина мая, зато вторая будет более благостной, позитивной и благоприятной. Особенно настораживает жесткий квадрат между Плутоном и Меркурием, поскольку Плутон — это планета катастроф, напряженных ситуаций, толпы и терактов, а Меркурий — планета поездок, перемещения. Потому в период с 5 по 8 мая неблагоприятно отправляться в поездки и путешествия, особенно не стоит посещать какие-то экстремальные точки вроде Сирии и Ирана (хотя в эти страны лучше вообще сейчас не ездить, а не только в этот период). Вообще, в эти числа всем нужно быть очень осторожным.

Также 5-8 мая будет сохраняться жесткий квадрат между Венерой, планетой денег, и Нептуном, планетой иллюзии и обмана. Это будет значить, что в этот период люди будут подвержены делать неудачные покупки, к тому же, их "могут" кидать. То есть в это время финансовые вложения могут оказаться бессмысленными и невыгодными.

9-14 мая нас ждет соединение Меркурия, планеты коммерции и торговли, и Урана. Причем произойдет полное соединение этих двух планет. Это приведет к каким-то неожиданным событиям и происшествиям. В это время будут частыми различные поломки техники, компьютеров. Лучше воздержаться в этот период от покупки техники. Также в это время нужно быть осторожными в интернете, поскольку высок риск столкнуться со всякими злодеями-хакерами, а еще можно подцепить компьютерные вирусы.

Однако это время вполне благоприятно для зарождения новых идей. Люди могут что-то проектировать, составлять бизнес-планы, внедрять нечто новое, использовать новую технику, и это будет приносить положительный результат. Так что это благоприятный период для задумок.

Особенно продуктивным будет период с 14 по 16 мая — новолуние. А еще 14 мая Меркурий войдет в Тельца, а посему вторая половина месяца будет благоприятна для денежных, финансовых дел и коммерции. В этот период вполне возможен резкий взлет экономического уровня в стране, могут прийти какие-то инвестиции. Да и вообще, вторая половина мая может быть серьезно насыщена различными финансовыми событиями.

Это — лучшее время для перехода на другую работу, оно сулит стабильность, прочность, фундаментальность.

Жесткое структурирование, которое было связано с Марсом в Козероге пройдет, и 16 мая Марс войдет в Водолея, а Водолей — это символ независимости, свободы, новых взаимоотношений с космосом и пространством. Это хороший период, когда могут спонтанно и неожиданно происходить благоприятные события. Так что на нас перестанет давить Марс в Козероге, который был весьма опасен, ведь как раз в это время едва не разразилась ядерная война.

После вхождения Марса в Водолея может быть принято решение о досрочных парламентских выборах. В любом случае, они станут очень вероятными. Марс в Водолее — это всегда разрушение старых устоев, продвижение революционных позиций. Вообще, вторая половина мая будет связана с вероятностью революций вроде той, которая произошла в Армении — некое освобождение народа от чего-то.

После 20 мая и до конца месяца нас ждет благоприятное время, связанное с вхождением Венеры в зодиакальный знак Рака. Последняя декада мая станет лучшим периодом для покупки недвижимости, земли, квартир, аренды новых помещений. Так что, если кто-то планирует важные покупки, планирует приобрести недвижимость, то лучшее время для этого после 20 мая. Да и вообще, это лучшее время в месяце для больших покупок.

А до 20 мая советую вообще не делать крупных покупок, особенно 5-8 мая.

Будет еще один блестящий период 24-26 мая, когда Меркурий будет в тригоне к Плутону, что создаст благоприятный аспект. Меркурий — это инвестиции, финансы, а Плутон — это риски и возможность выиграть в лотерею, время делать жизненные ставки и выигрывать. Так что 24-26 мая будут наиболее плодотворными днями и лучшим временем для открытия бизнеса, финансирования.

А еще это самое лучшее время для магов и экстрасенсов для того, чтобы снимать порчу, негативную энергетику. Это время для хороших массовых обрядов.

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Во второй половине месяца, особенно после 16 мая, Юпитер будет в благоприятнейшем тригоне к Нептуну. Юпитер — это счастье, а Нептун — вера. Это будет благоприятным временем для погружения в медитацию, поиска своей цели, принятия крещения, выполнения собственной миссии, духовного роста.

Вторая половина мая — блестящий период для дальних поездок на курорты и отдыха на море. Ведь Нептун — это планета морских стихий.

А еще вторая половина мая будет благоприятна для эмиграции, резких изменений в плане местожительства.

В период полнолуния, 28-30 мая, советую всем быть особенно осторожными и внимательными к своему здоровью. В это время лучше воздержаться от спиртных напитков. Есть опасность разного рода отравлений, каких-то неожиданных критических ситуаций, связанных с сердечно-сосудистой системой. Также высок риск разного рода разборок, потому лучше в эти дни не ходить в рестораны и ночные клубы.

30-31 мая Меркурий войдет в Близнецы. И это будет благоприятным временем для покупки автомобиля, а также открытия и встреч клубов по интересам.

Гороскоп для всех знаков Зодиака

Девы. Наиболее благоприятная ситуация в мае будет складываться именно у Дев. Они станут безусловными счастливчиками этого месяца.

Дев ждет успех в деятельности, в карьере. Для них это будет благоприятное время для перехода на новое место работы. Также это подходящее время, чтобы попросить начальство о повышении оклада — просьба будет услышана. Вообще, перед Девами в мае откроются хорошие финансовые возможности.

Также у Дев могут сложиться блестящие предпосылки для издания трудов. Так, в этом месяце, особенно во второй половине, те, кто уже давно пишут какие-то диссертации или книги, смогут завершить эту работу и провести удачную презентацию. А главное — их труды могут окупиться.

Также Девам будет фартить во время сдачи экзаменов, поступления в высшие учебные заведения и на защите дипломов и кандидатских работ.

Близнецы. Май — хороший период для Близнецов. Особенно им будет везти в открытии новых дел и компаний. Их ждут новые свершения. В этот период Близнецы могут не бояться и многое в жизни начинать с нуля — все будет удаваться.

Май для Близнецов станет благоприятным временем для переезда, смены местожительства, открытия компаний за границей. Им многое может удаваться именно за границей.

В этом месяце их ждет расположение планет, благоприятное для расширения бизнеса, поля деятельности. Например, был один магазинчик, а будет два…

Рыбы. Следующие везунчики мая — Рыбы. У них будет складываться благоприятная ситуация во всем, что касается семьи и родственников. В этот период они могут помириться и наладить связи, даже с теми родственниками, с кем уже были прерывистые отношения.

Май у Рыб — благоприятное время для покупки недвижимости, особенно во второй половине месяца. В это время они смело могут решать, где им жить.

Кроме того, Рыбы в мае могут рассчитывать на помощь друзей и протекцию в их делах. Представителям этого знака Зодиака в это время могут помочь устроиться на очень хорошие, даже блатные места.

Стрельцы. У Стрельцов сложится благоприятная ситуация в плане выигрыша долгих судебных разбирательств. Они будут успешны в юридических делах, во всем, что касается социума. Май будет блестящим временем для продвижения себя, для рекламы. Стрельцам нужно использовать эту возможность и чаще выходить свет, заявлять о себе. Главное — не сидеть дома, а вести активную социальную жизнь.

Также в мае у Стрельцов могут появиться женихи или дамы сердца. Их ждут выгодные партии и прочные союзы. У них легко будут складываться успешные деловые союзы и партнерские альянсы.

Тельцы. Главные неудачники мая — это Тельцы. У них могут возникать сложные ситуации с финансами. А в первой половине месяца их могут просто "кидать". Тельцы никому не должны доверять в этот период, особенно в финансовых делах.

В мае у них могут случаться сбои, депрессии. Поэтому Тельцам лучше находиться в обществе, не вести бесцельное существование. У многих из них могут случаться психологические удары. Так что в мае Тельцам было бы неплохо обратиться к психологу, экстрасенсу или астрологу.

Скорпионы. Сложная ситуация ждет в мае и Скорпионов. У них неожиданно могут сдать органы, особенно органы пищеварения и "органы любви" (в первую очередь, это касается у мужчин, потому им стоит обратиться к врачам, урологам).

Скорпионов ждут сложности в работе. В мае их могут попросту подсиживать. Это не лучшее время для выяснения отношений с коллегами по работе, иначе Скорпионов могут уволить.

Также возможны неожиданные неприятные ситуации, связанные с партнерами и родственниками.

Водолеи. Не очень благоприятная ситуация сложится в мае у Водолеев — все из-за того, что Марс войдет в Водолея. У представителей этого знака в этом месяце будет повышена травмоопасность, особенно во второй половине месяца. Поэтому нужно быть начеку. Однако это лучшее время для занятий спортом.

Водолеям желательно, особенно во второй половине мая, далеко не выезжать и быть осторожным в дороге — есть риск переломов, особенно нужно следить за головой. Всем Водолеям, которые ездят на мотоциклах, нужно быть предельно осторожными, а лучше вообще в это время не водить и не рисковать своим здоровьем.

Также май для Водолеев — не особо благоприятное время для смены вида деятельности, перехода на новую работу. Риск может оказаться неоправданным.

Львы. У Львов будет неудачный месяц, негативный по всем позициям. У них высок риск ниспровержения с должности. Им нужно быть готовыми к тому, что будут складываться сложные ситуации с начальством, вышестоящими. Львам будет трудно продвигать себя в социуме в это время, они будут способны разругаться со всеми.

У Львов-руководителей также все будет непросто: у них могут возникать конфликты с подчиненными, что может повлечь за собой забастовки. Лев-руководителям также в это время лучше не принимать новый персонал и быть крайне осторожными с подчиненными.

Козероги. Представители этого знака в мае относятся к тем, кого ждет нейтральный месяцев — без особых успехов и провалов. Вторая половина месяца может быть весьма удачной у Козерогов. В это время у них может проявиться предпринимательская жилка. Они будут способны организовывать частные бизнес-предприятия, рисковать.

А вот в первую половину месяца им следует быть особенно осторожными, особенно январским Козерогам, потому что Марс еще будет находиться в Козероге, и могут быть сложные травмоопасные ситуации. У них май будет как на волнах: сначала за упокой, потом за здравие.

Раки. У Раков критическая ситуация может возникнуть во второй половине месяца. У них есть опасность неожиданных больших катастроф. Вот кто может в дороге притягивать какие-то неожиданные опасные ситуации, попадать в ДТП, так это Раки. Вообще, это самый осторожный знак Зодиака, но эта осторожность в мае может привести их к сложным ситуациям. Они, например, могут перепутать педаль тормоза и газа, влететь не туда… У Раков очень хорошая чуйка, потому, если они будут чувствовать, что во второй половине месяца им лучше не рисковать и никуда не ехать, то лучше действительно никуда не ехать.

Также во второй половине месяца Ракам лучше воздержаться от каких-то авантюрных финансовых вложений. А еще на представителей этого знака в мае будет больше всего "наезжать" налоговая.

Весы. Весов во второй половине мая ждут бурные романы, счастье, активная сексуальная жизнь. Они могут почувствовать прилив энергии. У них обострится чувство красоты, они будут увлечены модой, искусством, артистизмом, спортом.

А в первой половине месяца, наоборот, у них есть риск разругаться и поскандалить с домашними. Также в это время у них будет не очень хороший эмоциональный фон.

Овны. У Овнов вторая половина месяца более благоприятная, чем первая. Они могут рассчитывать на поддержку друзей. Они могут войти в клубы по интересам, что окажется весьма благоприятным для них.

Во второй половине месяца они могут строить бизнес-планы на целый год вперед, задумывать масштабные бизнес-проекты и начать реализовывать их, и у них все будет удачно складываться. А вот в первой половине месяца они могут разругаться с начальством. Да и вообще, из-за своей импульсивности в это время они могут натворить массу ошибок. Поэтому лучше важные действия перенести на вторую половину месяца.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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