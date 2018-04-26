Специалисты раскрыли секрет, как Кейт Миддлтон удалось так быстро восстановиться после третьих родов

Своего новорожденного сына Кейт Миддлтон и принц Уильям показали миру спустя всего 6 часов после родов.

При этом многих поразил столь скорый выход леди Кэтрин после родов. Специалисты объяснили, как ей это удалось. По их словам, своему столь быстрому появлению перед камерами герцогиня Кембриджская обязана работе диетологов, стилистов и визажистов.

Такого результата добиться можно лишь благодаря правильному питанию и качественной работе косметологов. Кроме того, важную роль сыграл также опыт двух предыдущих родов – благодаря им Миддлтон на этот раз быстро адаптировалась к своему состоянию.

Перед журналистами герцогиня Кейт предстала в платье свободного кроя красного цвета Jenny Packham с белым воротником из кружева.

Напомним, Кейт Миддлтон родила третьего ребенка 23 апреля в больнице Святой Марии.

Утром 23 апреля она была госпитализирована в клинику Святой Марии, где когда-то на свет появился принц Уильям, и двое ее детей – Джордж и Шарлотта.

Напомним, что 4 сентября 2017 года Кенсингтонский дворец сообщил о третьей беременности герцогини.

На следующий день 5 сентября принц Уильям побывал на конференции по вопросам психического здоровья и совершенствования деятельности полиции в Оксфорде, где прокомментировал новость о пополнении в королевской семье.

К слову, ради облегчения боли во время родов Миддлтон планировала использовать гипноз.

Также заранее у крыла Lindo Wing – госпиталя, где собиралась рожать Кейт Миддлтон, был введен запрет на парковку и оборудованы места для журналистов. А напротив входа в госпиталь преданные поклонники Кембриджей задолго до родов Герцогини разбили лагерь.

Незадолго до родов супруг Кейт Миддлтон британский принц во время матча любимой команды футбольного клуба "Астон Вилла" против "Кардифф Сити" проговорился об имени и поле будущего малыша.

Также было объявлено, что Кенсингтонский дворец на своей официальной странице в соцсетях не сразу сообщит о рождении ребенка - все узнают об этом только через четыре часа после того, как Кейт родит.

К слову, во время беременности Кейт узнала, что ее младшая сестра Пеппа тоже беременна.