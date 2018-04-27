Ученые рассказали, чем именно шоколад полезен для здоровья

Употребление в пищу темного шоколада с высоким содержанием какао значительным образом улучшает иммунитет человеческого организма и повышает активность головного мозга.

К такому выводу после длительных исследований пришли медики из Университета Лома-Линда в США, сообщает на специализированном портале EurekAlert.

В своей работе исследователи сфокусировалли внимание на влияние на организм какао. В результате они установили, что постоянное употребление шоколада с его содержанием не менее 70% положительно влияет на иммунитет человека.

Кроме того, эксперименты показали, что шоколад значительным образом улучшает межклеточные сигнальные пути, участвующие в активации Т-клеток, которые ответственны за иммунную реакцию, а также позитивным образом на экспрессию генов.

Напомним, ранее ученые рассказали, какую пользу телу приносит вино в комплексе с шоколадом.