Ученые рассказали о натуральном средстве, способном возбуждать лучше "Виагры"

В Шотландии группа ученых провели эксперимент с участием 58 добровольцев-мужчин ради нахождения натуральной замены популярного средства для лечения эректильной дискуссии − "Виагра".

Гораздо лучше всех остальных "проявил себя" гранатовый сок. Для участия в испытаниях были отобраны волонтеры возрастом от 21 до 64 лет. По заданию исследователей мужчины на протяжении двух недель каждый день употребляли такой сок. Он помог заметно увеличить в мужском организме уровень тестостерона, "отвечающего" в том числе и за потенцию и активность в сексе.

"У мужчин перед началом эксперимента уровень тестостерона в крови был равен 16%. Этот показатель повысился в два раза после двух недель ежедневного приема гранатового сока", — заявили ученые.

Напомним, ранее ученые рассказали, какие фрукты "работают" сильнее "Виагры".