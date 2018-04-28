Ученые рассказали, чем опасно для мужчин отсутствие секса

В США группа ученых заявили о том, что отсутствие секса у мужчин может привести к преждевременной смерти.

К такому выводу они пришли после длительных исследований. По информации ученых, представители сильного пола, не получающие должного сексуального удовлетворения, постоянно страдают от проблем со здоровьем и стареют гораздо раньше, нежели другие, имеющие достаточное количество интимных отношений.

Свои выводи исследователи подкрепляют наблюдениями за поведением самцов мух-дрозофил. Те из них, кто ожидали спаривания, однако не получившие удовлетворения после контакта с феромонами самок, теряли в весе. Кроме того, у них серьезно снижалась способность сопротивляться голоду и повышался уровень стресса.

Напомним, ранее медики рассказали о самых необычных трамвах, полученных во время секса.