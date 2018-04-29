"Массовый перегрев". Дуров рассказал о еще одной проблеме Telegram

В течении нескольких часов пользователи Telegram в Европе могут испытывать сложности с подключением из-за перегрева серверов, сообщил в своем Twitter основатель мессенджера Павел Дуров.

"Массовый перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей. приносим извинения за доставленные неудобства — проблема решается", — написал он.

Вместе с тем, по данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу крупных интернет-ресурсов, массовый сбой в работе мессенджера зафиксирован в ночь на 29 апреля. О проблемах с подключением сообщили 78% пользователей, еще 22% пожаловались на сложности с отправкой сообщений.

Сбои наблюдаются в Украине, Германии, Италии, Франции, Нидерландах, Испании и других странах.

Напомним, 13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.