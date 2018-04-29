Медики объявили вареный рис опасным для здоровья

Если сразу же после остывания не поместить вареный рис в холодильник, то он может оказаться опасным для здоровья.

К такому выводу пришли медики из США, пишут Актуальные новости. По их выводам, при длительном хранении вне холодильника в рисе активизируются болезнетворные бактерии. В частности, речь идет микробах вида Bacillus cereus, которые попадают в зерна из почвы. Причем при варке продукта уничтожаются не все патогенные микроорганизмы.

Выжившие в процессе готовки риса бактериальные споры активизируются при комнатной температуре. Они растут, размножаются и выделяют опасные токсины. Поэтому употребление продукта, не убранного сразу после остывания в холодное место, грозит тяжелым отравлением.

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