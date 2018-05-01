Гороскоп на неделю 30 апреля-6 мая 2018: прогноз для всех знаков Зодиака

1 мая 2018, 10:53

Рыбы, Девы и Близнецы будут любимчиками судьбы на этой неделе.

Гороскоп на неделю 30 апреля-6 мая

Первая половина недели пройдет относительно спокойно у всех знаков Зодиака. Внимательными и осторожными астролог Влад Росс советует быть в конце недели – 5-6 мая. В эти дни будет наблюдаться жесткий квадрат между Плутоном, планетой катастроф и терактов, и Меркурием, планетой поездок. Поэтому на выходных не рекомендуется отправляться в поездки и путешествия, особенно стоит исключить любой экстрим. Кроме того, в эти дни будет сохраняться жесткий квадрат между Венерой, планетой денег, и Нептуном, планетой иллюзии и обмана. Поэтому любые покупки, финансовые вложения в эти дни лучше исключить, ведь в последствии они могут оказаться крайне неудачными.

Овен

На этой неделе не принимайте никаких важных решений, все важные дела лучше пока отложить. Благоприятным днем будет среда, этот день лучше провести с близкими родственниками и друзьями. А вот воскресенье – крайне неудачный и даже опасный день, поэтому лучше залечь на дно, не ввязываться в конфликты и остаться дома.

Телец

Тельцу нужно хорошо отдохнуть на этой неделе, иначе возможны затяжные депрессии. Звезды не советуют представителям этого знака делать важные покупки, инвестировать деньги, начинать бизнес. Сведите к минимуму финансовые риски, поскольку очень высока вероятность быть обманутыми. Пятница будет удачным днем, проведите ее с максимальной пользой для себя.

Близнецы

Пока остальные отдыхают, вы смело можете составлять план завоевания мира. Пришло время взяться за реализацию самых дерзких замыслов – от открытия своего дела до переезда за границу. Особенно хорош для любых начинаний вторник. В воскресенье лучше расслабиться и провести время в кругу семьи.

Рак

Раков ждет позитивная неделя в профессиональном плане. Если вы давно хотели попросить повышения в должности или зарплаты, то эта неделя - очень благоприятна. Особенно удачным будет четверг. А вот 1 мая лучше не решать никаких рабочих вопросов и не перенапрягаться, проведите этот день на природе.

Лев

Львы будут находиться под влиянием Марса, поэтому возможно возникновение разных ссор и конфликтов. Вы рискуете разругаться как с домочадцами, так и с коллегами. Конфликты на работе могут закончится увольнением. Особенно опасным будет четверг.

Дева

Вы будете настоящими любимчиками звезд на этой неделе. Можете смело менять работу, заниматься финансовыми инвестициями, делать своей второй половинке предложение и всячески рисковать. Четверг – лучший для этого день. В воскресенье ваша удача немного "угаснет", поэтому потратьте время на себя и свое здоровье.

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Весы

На этой неделе вы можете быть слишком эмоциональными. Не позволяйте эмоциям перейти в негативное русло, иначе ссор с родными не избежать. Тяжело будет себя сдержать в воскресенье, поэтому по возможности ограничьте общение и помедитируйте. Вторник проведите с семьей и расслабьтесь.

Скорпион

Неделя может быть сложной из-за вашего здоровья. В последнее время вы не слишком следили за своим питанием, поэтому могут быть проблемы в первую очередь с органами пищеварения. Среда – крайне неблагоприятный день, поэтому будьте осторожны, неприятности могут подстерегать в первую очередь на работе. Суббота будет удачной для романтики, проведите день с любимыми.

Стрелец

Вы будете увлечены любовными делами. В эти дни для одиноких Стрельцов высока вероятность встретить вторую половинку. Используйте свой шанс и не сидите дома, особенно в воскресенье. Также успешной будет и рабочая неделя, за исключением вторника. В этот день никаких важных решений лучше не принимать.

Козерог

Поскольку Марс все еще будет находиться в Козероге, представители этого знака могут попасть в сложные ситуации. Высока вероятность травм, поэтому экстрим и риски следует категорически исключить. Неделю лучше посвятить своему здоровью и творческому развитию. В субботу лучше отсидеться дома и не ввязываться в конфликты.

Водолей

Если вы давно собирались в спортзал, то эта неделя идеально подойдет для того, чтобы наконец заняться собой. Предложения, которые будут казаться вам перспективными, впоследствии окажутся не очень удачными. В пятницу лучше избегать важных сделок и принятия решений. Среда будет самым позитивным и удачным днем недели.

Рыбы

Вас ждет удачная неделя. Отношения с близкими выйдут на новый уровень, удастся прекратить давние конфликты. Проведите время с друзьями, они будут для вас настоящей опорой и будут лоббировать ваши интересы в дальнейшем. В четверг удачный день для покупок и поездок, а вот в субботу лучше не делать "резких движений".

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