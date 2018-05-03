В мае Украину накроют магнитные бури: расписание

В Украине небольшая магнитная буря ожидается 7 мая, а более серьезная может накрыть страну — 17 числа.

Магнитные колебания возможны 6, 8, 9, 10, 18 мая, пишет Тochka.net.

Издание подчеркнуло, что во время магнитных бурь и серьезных геомагнитных колебаний чувствительные к ним люди часто испытывают головные боли, бессонницу.

Также возможно нарушение работы сердечно-сосудистой системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, повышение адреналина в крови, стрессы и депрессии.

Напомним, в конце января жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние, они совпали впервые за 150 лет. Яркие фото астрономических явлений из ряда городов можно посмотреть здесь.