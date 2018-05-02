Ученые представили ТОП-5 рекомендаций для долголетия

Высокий уровень качества жизни положительно влияет на ее продолжительность, однако не все полезные привычки одинаково качественно воздействуют на долголетие человека.

Ученые из Гарварда в результате двух долгосрочных исследований выделили пять привычек, которые способны продлить жизнь на 12-14 лет:

- здоровое питание;

- регулярная физическая активность;

- отказ от курения;

- контроль за массой тела;

- крайне умеренное употребление алкогольных напитков.

Вывод был сделан на основе эксперимента, в котором принимали участие свыше 120 тысяч медработников. Участники исследования регулярно проходили обследование на протяжении 30 лет.

Ученые констатировали, что за эти годы чуть более 40 тысяч участников эксперимента умерли, что позволило провести параллели между их привычками и продолжительностью жизни.

Согласно результатам исследований, исключено курение, необходимо правильное питание, не менее 30 минут физической нагрузки в день и ограничение алкоголя до минимума. Индекс массы тела не должен превышать стандартную норму.

Исследователи подчеркивают, что те, кто не придерживается правил, как правило, живут 76-79 лет. Сторонники здорового образа жизни способны прожить от 87 до 93 лет.

Напомним, ученые из Гарвардской медицинской школы в результате ряда исследований пришли к выводу, что табу на употребление мяса может продлить жизнь, как минимум, на треть.