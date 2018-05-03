Ученые рассказали, когда люди смогут достичь бессмертия

Через десятилетие, к концу 2020-х, должно быть закончено создание клеток, обладающих неуязвимостью к действию практически всех известных вирусов, а также прионным и раковым заболеваниям.

К таким выводам пришли западные ученые из проекта Genome, сообщает специализированный портал STAT.

Согласно обнародованным данным, после того, как в геном кишечной палочки было внесено 321 изменение, он стал полностью невосприимчив к вирусам.

Естественно, по мнению ученых, модификация генома более сложных организмов потребует куда больше усилий.

"Перепрограммирование каждого белка в человеческом гене, например, потребует 400 тысяч изменений", — считает один из руководителей проекта, профессор Гарвардского университета Джорд Черч.

По его мнению, в общей сложности 20 тысяч человеческих генов требуют удаления лишних кодонов (единиц генетического кода). В случае успеха человеческие гены можно будет запрограммировать так, чтобы люди стали невосприимчивыми к радиации, старению и холоду, а также раку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в NASA назвали возможные сроки обнаружения инопланетян.