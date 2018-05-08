Гороскоп на неделю 7-13 мая 2018: поездки и покупки лучше отложить

Астролог Влад Росс сообщает, что первые два дня недели еще будет наблюдаться жесткий квадрат между Плутоном и Меркурием, поэтому стоит воздержаться от поездок и путешествий. Кроме того, жесткий квадрат между Венерой и Нептуном также говорит о высокой вероятности быть обманутым. Поэтому 7 и 8 мая не стоит делать никаких финансовых вложений или крупных покупок.

Со среды начнется соединение Меркурия и Урана, что может привести к каким-то неожиданным событиям и происшествиям. В это время будут частыми различные поломки техники, компьютеров. Поэтому до конца недели лучше воздержаться от покупки техники.

Овен

На этой неделе Овнам нежелательно проводить переговоры, подписывать договора и проводить важные встречи, поскольку возможны нестыковки, обманы, непонимание. Отношения, которые начнутся в этот период будут неудачными, поэтому любовные дела тоже лучше пока отложить. Особенно осторожными надо быть в субботу, возможны неприятности по всем фронтам.

Телец

Тельцов ожидает сложный период в финансовых делах. В четверг и субботу высокий риск быть обманутым. Но Марс в знаке Козерога будет положительно влиять на вашу личную жизнь. Неженатые Тельцы могут смело планировать свадьбу, а женатые наслаждаться гармонией с любимым человеком и строить планы на будущее.

Близнецы

На этой неделе тратьте деньги с осторожностью. Возможно ухудшение здоровья, поэтому поберегите себя и проследите за своим питанием. В четверг возможны конфликтные ситуации, постарайтесь их избежать. Пятница и суббота будут благоприятны для всех начинаний.

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Рак

Переоценка своих сил, необдуманность поступков или гордыня могут создать для вас много проблем. Эти ошибки могут вылиться в денежные потери и неприятности. Во вторник возможны напряженные отношения с партнером по браку иили с коллегами на работе.

Лев

Постоянные переутомления и стрессы могут вывести Львов из игры на этой неделе. Звезды советуют вам сбавить ритм и заняться своим здоровьем. Это не лучшее время для карьеры, за то замечательный период для семейных отношений. Пятница и суббота будут самыми тяжелыми днями недели.

Дева

Для представителей этого знака неделя будет чревата проблемами с законом, судебными разбирательствами. Также избегать азартных игр, есть риск проиграть крупную сумму, особенно на выходных. Неделя благоприятна для того, чтобы заняться своей карьерой. Не стесняйтесь себя продвигать.

Весы

Всю неделю вас будет преследовать желание скрыться от всех, сбежать в теплые края. Отпуск вам пока не светит, но совершить на выходных небольшое путешествие или арендовать домик где-то в глуши вам очень рекомендуется. Овнам нужна перезагрузка, чтобы посмотреть на проблемы другими глазами. В четверг возможны конфликтные ситуации.

Скорпион

Не самый удачный период ждет Скорпиона. Первые три дня недели будут особенно сложными. Есть большая вероятность подхватить вирус или простудиться. Также ваше скандальное настроение может спровоцировать ссору с близкими людьми.

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Стрелец

На этой неделе у Стрельцов будет невероятное искушение потратить деньги – на себя, на отдых, на детей, на сюрпризы и развлечения. Главная задача – свести эти траты к минимуму, а то и вообще заставить себя отказаться от них. Первая часть недели будет тяжелой и напряженной, за то на выходных наступит долгожданное спокойствие и гармония.

Козерог

У Козерогов на этой неделе включится моторчик, им захочется все сделать и все успеть. Однако такая поспешность может только создать вам дополнительные проблемы. Потратьте время на продумывание четкого плана вашего замысла, и только тогда воплощайте в жизнь. Выходные лучше провести в гордом одиночестве.

Водолей

Эта неделя – точно не ваша. За что бы вы не брались, все будет валиться из рук. Беспорядочная трата денег может привести к финансовым трудностям. Отдохнуть на выходных не получится, придется заняться делами, которые вы откладывали в длинный ящик.

Рыбы

Первая часть недели будет неудачной и тяжелой. Вы можете столкнуться с поломками бытовой техники или автомобиля, что потребует срочных финансовых вливаний либо на ремонт, либо на покупку новой техники. Поездки за границу лучше отложить, иначе можно попасть в неприятную ситуацию. Не переоценивайте себя и не давайте обещаний, которых потом не сможете выполнить.