Гороскоп на неделю 7-13 мая 2018: поездки и покупки лучше отложить

8 мая 2018, 03:38

Для большинства знаков Зодиака начало недели будет не очень благоприятным.

Астролог Влад Росс сообщает, что первые два дня недели еще будет наблюдаться жесткий квадрат между Плутоном и Меркурием, поэтому стоит воздержаться от поездок и путешествий. Кроме того, жесткий квадрат между Венерой и Нептуном также говорит о высокой вероятности быть обманутым. Поэтому 7 и 8 мая не стоит делать никаких финансовых вложений или крупных покупок.

Со среды начнется соединение Меркурия и Урана, что может привести к каким-то неожиданным событиям и происшествиям. В это время будут частыми различные поломки техники, компьютеров. Поэтому до конца недели лучше воздержаться от покупки техники.

Овен

На этой неделе Овнам нежелательно проводить переговоры, подписывать договора и проводить важные встречи, поскольку возможны нестыковки, обманы, непонимание. Отношения, которые начнутся в этот период будут неудачными, поэтому любовные дела тоже лучше пока отложить. Особенно осторожными надо быть в субботу, возможны неприятности по всем фронтам.

Телец

Тельцов ожидает сложный период в финансовых делах. В четверг и субботу высокий риск быть обманутым. Но Марс в знаке Козерога будет положительно влиять на вашу личную жизнь. Неженатые Тельцы могут смело планировать свадьбу, а женатые наслаждаться гармонией с любимым человеком и строить планы на будущее.

Близнецы

На этой неделе тратьте деньги с осторожностью. Возможно ухудшение здоровья, поэтому поберегите себя и проследите за своим питанием. В четверг возможны конфликтные ситуации, постарайтесь их избежать. Пятница и суббота будут благоприятны для всех начинаний.

Читайте также: Влад Росс: 2018-й — мирный год для Украины, фатальный для Путина и "проверка на вшивость" для всех

Рак

Переоценка своих сил, необдуманность поступков или гордыня могут создать для вас много проблем. Эти ошибки могут вылиться в денежные потери и неприятности. Во вторник возможны напряженные отношения с партнером по браку иили с коллегами на работе.

Лев

Постоянные переутомления и стрессы могут вывести Львов из игры на этой неделе. Звезды советуют вам сбавить ритм и заняться своим здоровьем. Это не лучшее время для карьеры, за то замечательный период для семейных отношений. Пятница и суббота будут самыми тяжелыми днями недели.

Дева

Для представителей этого знака неделя будет чревата проблемами с законом, судебными разбирательствами. Также избегать азартных игр, есть риск проиграть крупную сумму, особенно на выходных. Неделя благоприятна для того, чтобы заняться своей карьерой. Не стесняйтесь себя продвигать.

Весы

Всю неделю вас будет преследовать желание скрыться от всех, сбежать в теплые края. Отпуск вам пока не светит, но совершить на выходных небольшое путешествие или арендовать домик где-то в глуши вам очень рекомендуется. Овнам нужна перезагрузка, чтобы посмотреть на проблемы другими глазами. В четверг возможны конфликтные ситуации.

Скорпион

Не самый удачный период ждет Скорпиона. Первые три дня недели будут особенно сложными. Есть большая вероятность подхватить вирус или простудиться. Также ваше скандальное настроение может спровоцировать ссору с близкими людьми.

Читайте также: Гороскоп на май 2018: каким знакам Зодиака будет фартить, а кому придется несладко

Стрелец

На этой неделе у Стрельцов будет невероятное искушение потратить деньги – на себя, на отдых, на детей, на сюрпризы и развлечения. Главная задача – свести эти траты к минимуму, а то и вообще заставить себя отказаться от них. Первая часть недели будет тяжелой и напряженной, за то на выходных наступит долгожданное спокойствие и гармония.

Козерог

У Козерогов на этой неделе включится моторчик, им захочется все сделать и все успеть. Однако такая поспешность может только создать вам дополнительные проблемы. Потратьте время на продумывание четкого плана вашего замысла, и только тогда воплощайте в жизнь. Выходные лучше провести в гордом одиночестве.

Водолей

Эта неделя – точно не ваша. За что бы вы не брались, все будет валиться из рук. Беспорядочная трата денег может привести к финансовым трудностям. Отдохнуть на выходных не получится, придется заняться делами, которые вы откладывали в длинный ящик.

Рыбы

Первая часть недели будет неудачной и тяжелой. Вы можете столкнуться с поломками бытовой техники или автомобиля, что потребует срочных финансовых вливаний либо на ремонт, либо на покупку новой техники. Поездки за границу лучше отложить, иначе можно попасть в неприятную ситуацию. Не переоценивайте себя и не давайте обещаний, которых потом не сможете выполнить.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
близнецы рак весы Лев Стрелец Рыбы Водолей гороскоп на неделю 7-13 апреля 2018 прогноз на неделю Овен Телец Дева Скорпион Козерог
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович: Тарифы должны соответствовать доходам украинцев, а пенсионеров надо избавить от их уплаты актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять