В США запустили ракету с "марсианским" зондом NASA, видео

В субботу, 5 мая, в США была запущена ракета Atlas 5 с зондом Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) InSight для изучения на Марсе глубинных слоев почвы и сейсмической активности.

Запуск был осуществлен в штате Калифорния на базе военно-воздушных сил Ванденберг, свидетельствует видео NASA, опубликованное в YouTube.

Путешествие зонда к Марсу займет около шести месяцев, предполагается, что там он соберет образцы, которые помогут понять, как образовались каменистые планеты, говорится на странице ведомства в Twitter.

Ранее сообщалось, что зонд NASA InSight является первым аппаратом, который изучит глубинные слои почвы Марса, поэтому вместо колес у него крепкий каркас, позволяющий устоять практически на любой поверхности. Узнать больше о зонде можно здесь.