Назван топ-6 поз йоги, которые улучшают сексуальную жизнь

8 мая 2018, 00:51

Заниматься нужно хотя бы час в день.

  • "Кошка-корова" instagram.com/8aravinda8
  • "Кобра" instagram.com/lizadzuba/
  • Поза лодки instagram.com/tiguzlik
  • "Мостик" instagram.com/tomsik85
  • Поза кузнечика instagram.com/krav.valentina

Если заниматься йогой хотя бы по часу каждый день, то можно улучшить многие показатели в сексе. В частности, мужчинам это помогает продлевать время полового акта и повышает общую сексуальную активность.

Эксперты в области здравоохранения назвали шесть лучших поз для улучшения интима, пишет Life.

"Кошка-корова"

Эта асана направлена на тазобедренный сустав и таз. Она увеличивает приток крови к этим областям и укрепляет мышцы, которые поддерживают гениталии, что влечет за собой улучшение сексуальной функции и производительности.

"Облокотитесь на руки и колени. Прогнитесь через руки и вокруг спины. Переместитесь в "корову", наклонив таз и опустив живот к полу. Повторите 10 раз", — объяснил порядок выполнения инструктор по йоге Меган Кирни.

"Кобра"

Эта асана лучше всего укрепляет позвоночник и сердце.

Сексолог Лоуренс А Сигель подчеркнул, что после регулярного выполнения такого упражнения человек сможет лучше контролировать собственное тело.

Поза лодки

Данная асана развивает и улучшает мышцы тазового дна.

Чтобы ее выполнить, нужно сесть на пол, согнуть колени и положить ноги на пол, пятки – на расстоянии около 60 см от бедер. Затем, не сдавливая сильно, взяться за колени руками, посидеть как можно более вертикально и откинуться назад. Сжимать сгибатели бедра и мышцы живота друг к другу.

Продолжая втягивать мышцы живота и подтягивать бедра, поднимать ноги с пола и выпрямлять их. Подтянуть грудь к ногам, напрягая при этом позвоночник. Удерживать в течение 30-90 секунд.

"Мостик"

Эта поза укрепляет верхнюю часть спины. Она также открывает и растягивает область таза и тонизирует ноги.

Нужно лечь на спину и положить руки на бок, ладонями вверх. Согнуть колени и поставить ноги на ширину плеч на несколько сантиметров от ягодиц. Напрячь мышцы при подъеме.

На выдохе нужно медленно поднимать бедра. Сжать бедра, ягодицы, чтобы сформировать прямую линию от плеч до колен. Держать позу от 30 до 120 секунд, вдыхая, когда поднимаете бедра выше.

Поклон солнцу

Это упражнение увеличивает подвижность бедер, "растягивая" плечи и укрепляя позвоночник. Подходит для увеличения выносливости и привлекательности тазового дна.

Поза кузнечика

Эта асана тонизирует спину и конечности, улучшая дыхание и выносливость, открывает и растягивает мышцы в области таза. Кроме того, она стимулирует давление на гениталии.

Ранее в Нью-Йорке страстный секс пары кончился взрывом пениса. Тот самый случай, когда эпитет "взрывной" в применении к сексу не кажется преувеличением.

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