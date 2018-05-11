На Землю надвигается ряд магнитных бурь

2 июня ожидается магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале.

При этом еще одна буря уровня G2 случится 17 мая, а магнитосфера Земли будет возмущенной 18 мая, прогнозируют астрономы ФИАН, передает РИА "Новости".

Эксперты отмечают, что магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами.

При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.

Напомним, ранее "Главред" писал, как помочь себе при магнитных бурях.