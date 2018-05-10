Врачи рассказали, какие продукты провоцируют рак, а какие – спасают от него

К наиболее распространенным причинам развития онкозаболеваний медики все чаще относят неправильное питание.

Врачи составили перечень продуктов, которые повышают риск заболеть раком, передает Telegramm-канал "Анатомичка". Исключив их из своего рациона, человек спасает себя от дополнительного риска заболеть.

Итак, в список опасных продуктов вошли:

фастфуд, особенно картофель фри;

алкоголь;

полуфабрикаты и прочие продукты, содержащие краситель E-125 (цвет мака SX), регуляторы кислоты E-510 (хлорид аммония), E-513 (серная кислота), E-527 (аммония гидроокись), консервант бензонат натрия E-211; Е-621 (глутамат натрия);

сахар (особенно белый рафинированный);

соль – в большом количестве она канцерогена;

копченные мясные и рыбные изделия – они содержат бензопирен;

дрожжевой хлеб (создает благоприятную среду для грибков и развития патологий);

продукты ГМО и гормоны роста (их широко используют в птицеводстве и в скотоводстве);

кофе – свыше четырех чашек в день.

Также врачи назвали продукты, которые наоборот помогают защититься от рака:

крестоцветные овощи;

томаты;

грибы;

куркума;

оливковое масло;

чеснок и лук;

ягоды;

сливы и абрикосы;

черный шоколад;

зеленый чай.

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