Медики рассказали, какие продукты вызывают ускоренное старение

В США объединенная группа медиков и ученых после длительных исследований установила, употребление в пищу каких продуктов запускает в человеческом организме физиологические процессы, приводящие к его ускоренному старению.

Такое сообщение опубликовано в западныз специализированных СМИ. Согласно обнародованным Данным, к раннему появлению морщин на коже приводит злоупотребление сахаром, поскольку его молекулы принимают участие в гликировании коллагена. Именно данное вещество делает кожный покров эластичным. Естественно, что в случае нарушения его структуры немедленно появляются морщины.

Кроме того, медики и ученые советуют к минимуму свести употребление колбасных изделий, поскольку в них наличествуют добавки, которые способны связываться с кальцием и разрушать стенки сосудов кровеносной системы. В таком случае кожа человека приобретает нездоровый вид и имеет повышенную склонность к разнообразным воспалениям.

Третьим в перечень попало молоко. По данным медиков, оно негативно влияет на организм в пожилом возрасте, запускаюя неблагоприятные для здоровья человека процессы в костях.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, как и почему стареют живые организмы.