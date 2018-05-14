К Земле на максимальное расстояние приблизится астероид

К Земле 15 мая подлетит астероид 2010 WC90, он произойдет это на безопасном для нашей планеты расстоянии.

Астероид пройдет на расстоянии, равном половине дистанции от планеты до Луны. Размеры астероида – от 60 до 130 метров, пишет EarthSky.

Отмечается, что пролет этого астероида станет максимальным сближением с Землей тела такого размера.

Впервые астрономы заметили астероид 2010 WC9 30 ноября 2010 года. Ранее ученые заявили, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов.

Напомним, ученые NASA заявили, что в 2135 году гигантский астероид Бенну столкнется с Землей.