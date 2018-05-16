Разработка STALKER 2 официально подтверждена

Вторая номерная часть видеоигры в культовой серии S.T.A.L.K.E.R. подтверждена к выходу.

На своей странице в соцсети Facebook основатель украинской игровой студиии GSC Game World Сергей Григорович объявил, что разработка уже идет.

"Я официально заявляю: "GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2", - написал руководитель студии. Аналогичное сообщение появилось в официальной группе игры "Казаки 3", последней игре студии.

Также он прикрепил ссылку на официальный сайт будущей игры, на котором нет никакой информации кроме логотипа и предположительной даты выхода в 2021 году. Также неизвестно, будет ли вторая часть игры "Сталкер" ПК-эксклюзивом, как первая, или выйдет на консолях.

Cотрудник Epic Games и основатель SteamSpy Сергей Галенкин в своем Twitter намекает на то, что новый S.T.A.L.K.E.R. 2 будет работать на Unreal Engine. Другие подробности пока неизвестны.

S.T.A.L.K.E.R. — серия игр, основанная на повести "Пикник на обочине" братьев Стругацких, а также снятого по ее мотивам фильма режиссера Андрея Тарковского "Сталкер" и реальной Чернобыльской зоны. Игра получила огромную популярность и широкое коммьюнити во всем мире.

Последняя часть серии — "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" — вышла в октябре 2009 года, после чего в 2010 году была анонсирована вторая основная игра серии. Предполагалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2012 году, однако в декабре 2011 года было объявлено, что разработка остановлена.

Глава GSC Game World неоднократно отмечал, что "проект выйдет либо как очередное значимое культурное событие человечества, либо никак". После очередной отмены разработки Григорович объявил, что студия перестает делать игры, а часть разработчиков покинула студию и, основав новую команду, сделала игру Survarium.

Читайте также

Из игры GTA IV удалили Руслану и российских исполнителей