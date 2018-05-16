Психологи установили, как влияет первый секс на срок отношений

Первое занятие интимом с высокой вероятностью определит срок отношений в паре.

Соответствующее сообщение опубликовало запажное специализированное издание Journal of Experimental Psychology: General. К вышеуказанному выводу пришли психологи из Калифорнийского университета. Опросив более 800 мужчин и женщин из разных весовых категорий, авторы исследования выяснили, что краткосрочные и долгосрочные отношения начинаются одинаково, а серьезные различия становятся лишь после того, как люди проведут вместе несколько недель или месяцев.

"Наиболее интересные с психологической точки зрения моменты в отношениях происходят до того, как люди оказываются в одной постели", — заявил один из руководителей проекта Пол Иствикю.

По словам ученого, именно в этот период и мужчины, и женщины думают о перспективах общения с партнером.

При этом психологам удалось установить, что и в краткосрочных, и в длительных отношениях интерес к партнеру заметно растет с одинаковой скоростью, но только в том случае, если оба партнера довольные своим первым сексом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Нью-Йорке страстный секс пары кончился взрывом пениса.