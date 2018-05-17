Ученые предупредили, когда Землю накроют магнитные бури

В начале июня — 1, 2 числа — на Земле ожидаются магнитные бури, также магнитосфера будет возбужденной 3, 4 и 5-го.

В конце мая магнитосфера будет спокойной, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физический институт Петра Лебедева Российской академии наук.

По данным ученых, 1 июня ожидается слабая магнитная буря, а 2 числа — средняя.

Напомним, в конце января жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние, они совпали впервые за 150 лет. Яркие фото астрономических явлений из ряда городов можно посмотреть здесь.